Россия завершит спецоперацию победой в этом году, — Слуцкий

Кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Россия завершит в нынешнем году специальную военную операцию «победой русского оружия», сообщили в пресс-службе партии.
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