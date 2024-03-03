Русская весна
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Русская весна

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Россия завершит спецоперацию победой в этом году, — Слуцкий

Россия завершит спецоперацию победой в этом году, — Слуцкий

Кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Россия завершит в нынешнем году специальную военную операцию «победой русского оружия», сообщили в пресс-службе партии.

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Комментарии
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Константин Самарин
Так может он сам, сняв свою кандидатуру, отправится на СВО, и приблизит победу?
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8 час.

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