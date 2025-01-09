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Царьград

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Литва заявила претензии на Калининград "Исторически литовский город" – Науседа

Литва заявила претензии на Калининград "Исторически литовский город" – Науседа

Президент Литвы заявил, что Калининград должен быть в составе его страны, потому что он "исторически литовский город".

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