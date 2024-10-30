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Жена Игоря Николаева рассказала, почему ходит на премьеры без мужа

Жена Игоря Николаева рассказала, почему ходит на премьеры без мужа

Частые выходы Юлии в свет без мужа давно вызывают множество слухов.Киноактриса и певица Юлия Проскурякова, известная также тем, что она является супругой Игоря Николаева, вопреки ожиданиям зрителей появилась в одиночестве на премьере новой кинокомедии.

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