Жена Игоря Николаева рассказала, почему ходит на премьеры без мужа

Частые выходы Юлии в свет без мужа давно вызывают множество слухов.Киноактриса и певица Юлия Проскурякова, известная также тем, что она является супругой Игоря Николаева, вопреки ожиданиям зрителей появилась в одиночестве на премьере новой кинокомедии.