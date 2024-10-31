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Качества моторного масла: в России провели испытания в реальных условиях. Результаты удивили

Качества моторного масла: в России провели испытания в реальных условиях. Результаты удивили

Зачастую эффективность бизнеса напрямую зависит от стабильной и бесперебойной работы техники и оборудования, особенно если деятельность связана с высокоинтенсивными нагрузками: нередко двигатели, например, экскаваторов и другой тяжелонагруженной техники работают в суровых режимах эксплуатации: почти 24 часа в сутки, в любое время года и при резких температурных колебаниях от -25 до +25 градусов, в условиях сильной запыленности и бездорожья.

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