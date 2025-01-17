До начала глобальной торговой войны осталась неделя

Сегодняшний доклад Государственного статистического управления КНР о внешней торговле за 2024 год не только демонстрирует впечатляющие экономические достижения Китая, но и способен спровоцировать новую волну напряженности в отношениях с США.
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