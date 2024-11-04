«Водник» начнёт Чемпионат России с домашнего матча в Архангельске

Игра против «Мурмана» пройдёт на стадионе «Труд» уже в эту субботу — девятого ноября в 13:00Накануне руководство архангельского клуба опубликовало календарь домашних игр «Водника» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом.
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