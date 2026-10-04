Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Научим приехавших из кишлака быть горожанами в России»: курсы адаптации мигрантов, провалившиеся во всем мире, пытаются ввести и у нас

«Научим приехавших из кишлака быть горожанами в России»: курсы адаптации мигрантов, провалившиеся во всем мире, пытаются ввести и у нас

Миграционный кризис в Европе? Российские политики на ТВ и у себя в блогах любят рассуждать о нем. Там действительно ситуация аховая – в той же Франции недавно были протесты «школьников», спаливших собственную школу.

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