В Суворовский микрорайон в Ростове запустят автобусы-гармошки

Ростовчанам предложили выбрать маршрут, по которому они будут ходить.Власти Ростова приняли решение запустить в Суворовский микрорайон автобусы большого класса или, как их называют в народе, автобусы-гармошки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии