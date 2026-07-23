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Два большегруза столкнулись на трассе "лоб в лоб": оба водителя погибли

Два большегруза столкнулись на трассе "лоб в лоб": оба водителя погибли

Вечером 22 июля на федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" в границах Кузнецкого района Пензенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.

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