Два большегруза столкнулись на трассе "лоб в лоб": оба водителя погибли

Вечером 22 июля на федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" в границах Кузнецкого района Пензенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.
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