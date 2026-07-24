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Царьград

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МВД: Подростки из Марий Эл погибли в ДТП в Зеленодольске

МВД: Подростки из Марий Эл погибли в ДТП в Зеленодольске

В результате автокатастрофы в Зеленодольске погибли подростки из Марий Эл. Авария произошла ночью 24 мая, автомобиль врезался в дерево и загорелся.

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