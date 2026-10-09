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Путин завершил визит в Туркмению после двух саммитов и переговоров

Владимир Путин завершил рабочую программу двухдневного визита в Туркмению. Он участвовал в саммитах СНГ и по экологии Каспия, а также провёл переговоры с президентами Туркмении и Ирана.

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