Путин завершил визит в Туркмению после двух саммитов и переговоров

Владимир Путин завершил рабочую программу двухдневного визита в Туркмению. Он участвовал в саммитах СНГ и по экологии Каспия, а также провёл переговоры с президентами Туркмении и Ирана.
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