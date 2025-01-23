Будут ли приглашены на «Запад-2025» западные наблюдатели?

Не успел в конце прошлой недели помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщить подробности о предстоящем в текущем году учении «Запад-2025», как зашевелились «независимые» прозападные СМИ.
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