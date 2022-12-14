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Стивен Сайлас: «Я очень горжусь тем, что я сын моего отца»

Главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас во вторник вернулся на скамейку «Рокетс» в победном домашнем матче против «Финикса» (111:97) спустя два дня после смерти отца, прославленного игрока и тренера НБА Пола Сайласа.

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