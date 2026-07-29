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Беспилотники атаковали Ростовскую, Белгородскую и Рязанскую область, два человека погибли, шестеро пострадали

Беспилотники атаковали Ростовскую, Белгородскую и Рязанскую область, два человека погибли, шестеро пострадали

В Таганроге ракета разрушила жилой дом, под Белгородом дрон уничтожил грузовик, а в Рязани эвакуирован склад WildberriesВ Таганроге при атаке со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

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