Россия приготовила шикарный подарок для Макрона. Мест на кладбище хватит всем

Интересная жизнь с Vera Star Фото: dnepr-news.ru Пока весь мир смакует подробности расследования американских журналистов, сумевших доказать что жена президента Франции мужчина, и потешается над фото, где Макрон лупцует по боксерской груше, есть ряд серьезных вопросов связанных с Пятой республикой, которые улыбки не вызывают.