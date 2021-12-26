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Жафяров о сборной: «Есть огромное желание попасть на Олимпиаду. Если вызовут, буду рад, конечно»

Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров после матча с «Динамо» (3:6) в регулярном чемпионате КХЛ ответил на вопрос о шансах сыграть за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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