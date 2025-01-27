НБКИ: средний размер потребкредита в России снизился до 140,2 тысячи рублей

Средний размер потребительского кредита в России уменьшился в декабре относительно ноября на 1,6%, до 140,2 тысячи рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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