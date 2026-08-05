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СК возбудил дело о теракте после удара по складу в Тульской области

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ о террористической атаке после удара вооружённых формирований Украины по объекту гражданской инфраструктуры в Алексине Тульской области.

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