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Трамп заявил, что Байден не должен критиковать его сторонников

Трамп заявил, что Байден не должен критиковать его сторонников

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден не должен высказываться в негативном ключе о своих оппонентах из движения MAGA (Make America Great Again), так как они спасают страну.

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