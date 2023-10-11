В многоквартирном доме № 46 поселка Химинститута отремонтировали кровлю и лифт

В многоквартирном доме № 46 в поселке Химинститута города Твери выполнен капитальный ремонт кровли. С вопросом о необходимости проведения работ к губернатору Игорю Рудене во время личного приёма граждан в конце апреля этого года обращалась местная жительница Анна Морозова.
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