Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    В  общем намерена продать себя подороже.Виктория Боня зая...
  • Махамбет Толеугазин
    Это был крик души.На Алтае "уголовн...
  • Шумский Вадим
    Вот если бы вы причину назвали, кто именно решил уничтожить последний нормальный рынок Барнаула.Барнаульский "Нов...

Что сказал перевозчик Бесчастный на суде по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

Что сказал перевозчик Бесчастный на суде по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

Слова Бесчастного на процессе 22 ноября разошлись с ранее данными следствию показаниями Предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный выступил на суде по делу бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева 22 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх