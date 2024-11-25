Что сказал перевозчик Бесчастный на суде по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

Слова Бесчастного на процессе 22 ноября разошлись с ранее данными следствию показаниями Предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный выступил на суде по делу бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева 22 ноября.
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