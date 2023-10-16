Наверняка мающиеся сейчас на чужбине российские «олигархи» задаются следующим вопросом: «Да как так-то? Мы же всё делали, как было велено! Выводили деньги на Запад, тормозили развитие российской промышленности, ставили на ключевые посты верных западу людей и вводили в правление наших компаний западных» смотрящих «, продавали туда по дешёвке российские ресурсы, старательно мешали развитию высокотехнологичных отраслей, чётко докладывали в вашингтонский обком про состояние политики и экономики России, продавали активы западным компаниям, продвигали повесточку, финансировали оппозицию, а теперь ещё и ВСУ.
Почему Запад обдирает российских "олигархов"?
Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
придурок писака этой статьи - ещё при СССРе в конце 80-х стали выодить бабки в другие республики внутри страны и делать СП с другими республиками - потому что налоговых вычетов не было, а применяли налоги как и для госпредприятий - по закону СП облагались налогами где вели хоздеятельность и состояли на учёте , но были и другие схемы - промолчим какие и нехера БРЕД НЕСТИ про "ЗАПАДНЫХ КУРАТОТОР", иностранцев вообще кидали сплошь и рядом..... тоже умник нашёлся..... пример -Хапёр-Инвест, Гермес, МММ, Казино- голд в центре Москвы(крымские татары), Арлекино (50% ореховские-50% Ташкентские), банки - Восток, Менатеп (Бухарские евреи учредители), Возрождение(Ташнентские и Бухара) можно ещё много назвать контор и Украинских, и Грузинских,и Казахстанских -которые замутили СП на территории Москвы и Ленинграда, Владивосток, Краснодар ...... и Запад сдесь ни причём он тогда нам и в хер не упёрся....у них на это МОЗГОВ не хватало, а теперь и подавно - ИДИОТ НА ИДИОТЕ....... а миллиордеры стали появляться в 1990-1992г.г. (после ваучеризации в 80-х).........
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19 час.
Вячеслав Дегтярев
придурок писака этой статьи - ещё при СССРе в конце 80-х стали выодить бабки в другие республики внутри страны и делать СП с другими республиками - потому что налоговых вычетов не было, а применяли налоги как и для госпредприятий - по закону СП облагались налогами где вели хоздеятельность и состояли на учёте , но были и другие схемы - промолчим какие и нехера БРЕД НЕСТИ про "ЗАПАДНЫХ КУРАТОТОР", иностранцев вообще кидали сплошь и рядом..... тоже умник нашёлся..... пример -Хапёр-Инвест, Гермес, МММ, Казино- голд в центре Москвы(крымские татары), Арлекино (50% ореховские-50% Ташкентские), банки - Восток, Менатеп (Бухарские евреи учредители), Возрождение(Ташнентские и Бухара) можно ещё много назвать контор и Украинских, и Грузинских,и Казахстанских -которые замутили СП на территории Москвы и Ленинграда, Владивосток, Краснодар ...... и Запад сдесь ни причём он тогда нам и в хер не упёрся....у них на это МОЗГОВ не хватало, а теперь и подавно - ИДИОТ НА ИДИОТЕ....... а миллиордеры стали появляться в 1990-1992г.г. (после ваучеризации в 80-х).........
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19 час.
СК
Сергей Ковалев
вы, батенька, масштабы грабежей как сравниваете?
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6 час.
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