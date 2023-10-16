Почему Запад обдирает российских "олигархов"?

Вячеслав Дегтярев

придурок писака этой статьи - ещё при СССРе в конце 80-х стали выодить бабки в другие республики внутри страны и делать СП с другими республиками - потому что налоговых вычетов не было, а применяли налоги как и для госпредприятий - по закону СП облагались налогами где вели хоздеятельность и состояли на учёте , но были и другие схемы - промолчим какие и нехера БРЕД НЕСТИ про "ЗАПАДНЫХ КУРАТОТОР", иностранцев вообще кидали сплошь и рядом..... тоже умник нашёлся..... пример -Хапёр-Инвест, Гермес, МММ, Казино- голд в центре Москвы(крымские татары), Арлекино (50% ореховские-50% Ташкентские), банки - Восток, Менатеп (Бухарские евреи учредители), Возрождение(Ташнентские и Бухара) можно ещё много назвать контор и Украинских, и Грузинских,и Казахстанских -которые замутили СП на территории Москвы и Ленинграда, Владивосток, Краснодар ...... и Запад сдесь ни причём он тогда нам и в хер не упёрся....у них на это МОЗГОВ не хватало, а теперь и подавно - ИДИОТ НА ИДИОТЕ....... а миллиордеры стали появляться в 1990-1992г.г. (после ваучеризации в 80-х).........