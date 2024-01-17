Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформировал о ситуации с иностранным криминалом в стране.
Преступления мигрантов накалили общество до предела: жителям и СК пришлось обратиться к Путину
Комментарии
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Светлана Кривомазова
Почему вообще введены в ранг законных какие то диаспоры? Это ОПГ по национальному признаку деления? Почему они вправе не считаться с законами страны. Гнать поганой метлой всех, кто пытается устанавливать свои порядки на чужой земле вместе с их крышевателями! А тех, кто этому потворствует в места не столь отдаленные. Пусть взятки отрабатывают или на СВО пусть вину искупают.
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14 мин.
МГ
Малик Гумеров
Чиновников - кураторов мигрантов , русофобов сраных в высоких креслах власти нужно повесить за яйца на площадях !!! Миграны сразу начнут жить по законам России и ценностям ! А пока , их используют как тупое пушечное мясо против России - народа , в интересах врага ! И делают это чиновники высшего звена , сами являющиеся холопами своих импортных хозяев ! Общество-страну нужно санировать от ОЛИГАРХАТА , ВЛАСОВЩИНЫ , ЛИБЕРАСТИИ , ПРОЗАПАДНОЙ САМОНАЗВАННОЙ ЭЛИТКИ , ПРОДАЖНОЙ ЧИНОВНИЧЬЕЙ СВОРЫ ...... и пр. швали ! Во власти таких еще более 80 % сидят !
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6 мин.
АА
Алекс Архипов
Чинуш, допустивших мигрантский беспредел на нары вместе мигрантами.
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3 мин.
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