Преступления мигрантов накалили общество до предела: жителям и СК пришлось обратиться к Путину

Светлана Кривомазова

Почему вообще введены в ранг законных какие то диаспоры? Это ОПГ по национальному признаку деления? Почему они вправе не считаться с законами страны. Гнать поганой метлой всех, кто пытается устанавливать свои порядки на чужой земле вместе с их крышевателями! А тех, кто этому потворствует в места не столь отдаленные. Пусть взятки отрабатывают или на СВО пусть вину искупают.