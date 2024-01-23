Объявили результаты испытания нового «Спутника» у подростков

Гинцбург поделился результатами тестов обновленного «Спутника» на подростках. Вакцины от коронавируса постоянно обновляют из-за того, что вирус мутирует и до сих пор работающие вакцины перестают защищать население от новых штаммов.
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