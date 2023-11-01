Роспотребнадзор приостановил работу пищеблока в училище в Подмосковье

Роспотребнадзор принял решение приостановить работу пищеблока в кадетском училище в Подмосковье из-за кишечной инфекции у воспитанников, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.
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