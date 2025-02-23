Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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От Швейка... про блогеров...

От Швейка... про блогеров...

Oleg Krieger Говорят, что "Генералы всегда готовятся к прошедшей войне." ,но это генералы, а блогеры?Украинский Роджерс, который доказывает,что хохлы и русские - это одно целое (даже сейчас) - а чашка разбита!!!Болгары и поляки тоже когда то были не чужими.

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