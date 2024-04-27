В Архангельске обсудили перспективы и планы по развитию САФУ

На расширенном заседании попечительского и наблюдательного советов САФУ в Архангельске, в котором принял участие председатель наблюдательного совета вуза, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель попечительского совета университета Алексей Кудрин, обсудили развитие университета и основные направления деятельности.