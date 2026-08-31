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Царьград

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Белгородская область: атаки ВСУ унесли жизни трех человек

Белгородская область: атаки ВСУ унесли жизни трех человек

В Белгородской области за сутки погибли три человека, включая 16-летнего подростка, и 22 получили ранения в результате атак украинских войск.

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