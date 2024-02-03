Погранслужба опровергла информацию об изъятии паспортов из-за записи «Екатеринбург»

Пограничное управление по Челябинской области опровергло информацию о том, что в аэропорту Кольцово у пассажиров изъяли паспорта из-за того, что в графе о месте рождения вместо Свердловска был указан Екатеринбург.
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