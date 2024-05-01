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Надаль о матче с Лехечкой: «Некоторые мышцы устали. Я это чувствовал, но хорошо держался»

В четвертом круге он проиграл Иржи Лехечке – 5:7, 4:6. «Мне удалось провести четыре матча, из которых пара была тяжелой – некоторые мышцы теперь устали.

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