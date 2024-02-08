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Север Столицы

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Собянин рассказал о строительстве станции «Бачуринская» Троицкой линии метро

Собянин рассказал о строительстве станции «Бачуринская» Троицкой линии метро

Работы по строительству вышли на финишную прямую Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте, что работы по строительству станции «Бачуринская» Троицкой линии столичного метро завершены на 70%.

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