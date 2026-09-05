🚨Пожилой водитель насмерть сбил пенсионера на инвалидной коляске в Ленинском районе 82-летний водитель ВАЗ-2111 не выбрал безопасную скорость и сбил 81-летнего мужчину, который ехал на инвалидной коляске по полосе в попутном направлении.