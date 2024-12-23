“Воздушные хулиганы” делают фото на фоне российских ракетоносцев – Кувалдин AlexCoder“Воздушные хулиганы” делают фото на фоне российских ракетоносцев – Кувалдин AlexCoder Иностранные летчики специально нарываются на неприятности Зарубежные летчики нашли новый способ провокаций в отношении российской армии.
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