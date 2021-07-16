«ПСЖ» готов платить Мбаппе как Неймару. Килиан думает об уходе, он не чувствует себя главной звездой команды (Marca)

«ПСЖ» не хочет отпускать нападающего Килиана Мбаппе в другой клуб. Срок действующего контракта француза с парижанами истекает летом 2022 года, однако «ПСЖ» готовы предложить Мбаппе огромную зарплату, чтобы убедить его остаться.