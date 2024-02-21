Ведический астролог подсказал, когда играть свадьбу в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ 2024 году, который считается Годом Зеленого Деревянного Дракона, многие пары всё равно решают планировать свадьбы, несмотря на то, что он високосный.