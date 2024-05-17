Якубовичу вручили презент из зоны СВО на «Поле чудес»

Якубович получил в подарок дрон из зоны СВО на "Поле чудес"! Его принес участник из Новочеркасска. В последнем выпуске "Поле чудес", приуроченном к празднованию 9 мая, приняли участие солдаты зоны спецоперации.
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