Красный Север

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Школьники нашли задачу по биоинформатике, которую не смог решить искусственный интеллект

Школьники нашли задачу по биоинформатике, которую не смог решить искусственный интеллект

Журнал PLoS One сообщил, что в рамках школьного проекта, на базе Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха, школьники представили задачу по биоинформатике, которую не удалось решить нейронной сети AlphaFold, разработанной Google DeepMind.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх