Школьники нашли задачу по биоинформатике, которую не смог решить искусственный интеллект

Журнал PLoS One сообщил, что в рамках школьного проекта, на базе Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха, школьники представили задачу по биоинформатике, которую не удалось решить нейронной сети AlphaFold, разработанной Google DeepMind.
Журнал PLoS One сообщил, что в рамках школьного проекта, на базе Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха, школьники представили задачу по биоинформатике, которую не удалось решить нейронной сети AlphaFold, разработанной Google DeepMind.
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