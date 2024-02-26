Женские страсти
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Женские страсти

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Мода на невинность. Почему женщины вдруг стали восстанавливать девственность

Мода на невинность. Почему женщины вдруг стали восстанавливать девственность

Мужики с ума посходили. Хотят невинных девушек! Завсегдатаи женских форумов в недоумении: что ж теперь — восстанавливать, чтобы парню понравиться?! И ведь восстанавливают! Процедура называется гименопластика.

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Комментарии
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ЕМ
Елена Маслова
Это идёт из глубины веков. Венерические болезни лечить не умели, взяв в жены девственницу, была хоть какая- то гарантия не заразиться.
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19 час.
Александр Сухно
И статья бред. Елена, в глубине веков может и не знали что такое венерические заболевания. Обратитесь к статистике, зразу станет понятно когда это началось массово. Конец 80-х  начало 90-х. Америка не смогла нас завоевать и пообещала разрушить нас идеологически, вот это всё и происходит по сей день. Со всех сторон идёт подрыв внутренних устовев соц. лагеря (СССР).
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16 час.

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