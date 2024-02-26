Мода на невинность. Почему женщины вдруг стали восстанавливать девственность

Это идёт из глубины веков. Венерические болезни лечить не умели, взяв в жены девственницу, была хоть какая- то гарантия не заразиться.

Александр Сухно

И статья бред. Елена, в глубине веков может и не знали что такое венерические заболевания. Обратитесь к статистике, зразу станет понятно когда это началось массово. Конец 80-х начало 90-х. Америка не смогла нас завоевать и пообещала разрушить нас идеологически, вот это всё и происходит по сей день. Со всех сторон идёт подрыв внутренних устовев соц. лагеря (СССР).