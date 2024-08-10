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Приложение Rutube исчезло из AppStore в третий раз за год

Приложение Rutube исчезло из AppStore в третий раз за год

Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из iPhone AppStore в третий раз за год. Официальных объяснений от Apple пока нет, но представители сервиса утверждают, что причиной стала "санкция" со стороны американской компании, которая ограничила доступ пользователей к своим сервисам через мобильное приложение.

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