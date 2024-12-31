В Красноярском крае ввели запрет на запуск фейерверков в праздничные дни

С 31 декабря по 8 января в Красноярском крае введены ограничения на использование пиротехники. Об этом говорится в указе губернатора Михаила Котюкова, опубликованному на сайте регионального правительства.
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