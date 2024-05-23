Второй сухарь за карьеру: Бобровский отразил 23 броска и принёс «Флориде» победу в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Сергей Бобровский признан главной звездой первого матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли. В гостевой встрече с «Рейнджерс» российский голкипер отразил все 23 броска по воротам и оформил второй сухарь в плей-офф НХЛ в карьере.