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Нефтедобывающая Бразилия наращивает закупки российских нефтепродуктов

Нефтедобывающая Бразилия наращивает закупки российских нефтепродуктов

Бразильское правительство намерено увеличить объемы поставок в страну нефти из России. Также оно стремится к наращиванию экспорта в нашу страну продукции промышленного производства из Бразилии.

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