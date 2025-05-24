Минобороны РФ сообщает о двух сбитых БПЛА в Липецкой области

Два украинских беспилотника уничтожены в небе над Липецкой областью минувшей ночью. Ранее сообщалось о повторной атаке на город Елец, в муниципалитете до сих пор сохраняется «красный уровень» воздушной опасности.
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