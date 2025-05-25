Путин поздравил Кондратьева и тренера «Краснодара» с победой их команды в РПЛ

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера футбольного клуба (ФК) «Краснодар» Мурада Мусаева с победой их команды в чемпионате России — Российской премьер-лиге.
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