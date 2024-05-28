Турецкие банки планируют расширить возможности приема платежей из РФ, добавив в список разрешенных товаров некоторые категории продукции.
«Известия»: банки Турции пообещали расширить прием платежей из России
Комментарии
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Eduard
Европа неимеет правадавать советы,командовать в другой части мира.Если какие-то страны их слушают,это рабы и колонии,о чем они должны указать тогда в Конституции! Западный мир,не весь мир,пора их давить!
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16 час.
Eduard
Какие "Права человека"?.Западный мир Европа и Америка 20 миллионов человек своим короновирусом убили!
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16 час.
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