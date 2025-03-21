Суд отклонил жалобу Павла Прилучного о снижении алиментов Агате Муцениеце

Судебные тяжбы Павла Прилучного с бывшей женой Агатой Муцениеце за алименты до сих пор идут. Поначалу артистка выиграла суд, однако Павел решил обжаловать решение.
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