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Суд отклонил жалобу Павла Прилучного о снижении алиментов Агате Муцениеце

Суд отклонил жалобу Павла Прилучного о снижении алиментов Агате Муцениеце

Судебные тяжбы Павла Прилучного с бывшей женой Агатой Муцениеце за алименты до сих пор идут. Поначалу артистка выиграла суд, однако Павел решил обжаловать решение.

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