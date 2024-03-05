Китай и Россия — индустриальные сверхдержавы и способны выиграть войну

В соответствии с недавним исследованиям изменений в структуре мировой промышленности, Китай сейчас является «единственной мировой промышленной сверхдержавой», а производственный потенциал у России выше, чем у Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии