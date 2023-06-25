Кого будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров Елена ГалицкаяГосударственная Дума приняла новый закон, предусматривающий штрафы для госслужащих, которые используют иностранные мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp и другие.
Кого будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров Елена ГалицкаяГосударственная Дума приняла новый закон, предусматривающий штрафы для госслужащих, которые используют иностранные мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp и другие.
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