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Кого будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров

Кого будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров

Кого будут штрафовать за использование иностранных мессенджеров Елена ГалицкаяГосударственная Дума приняла новый закон, предусматривающий штрафы для госслужащих, которые используют иностранные мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp и другие.

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