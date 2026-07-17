Гвардиола выделил Клоппа как главного соперника в своей тренерской карьере

Хосеп Гвардиола в интервью рассказал о своем самом серьезном оппоненте на тренерском пути. По его словам, Юрген Клопп оказался настолько сложным соперником, что мог менять игровую систему в течение одного матча с удивительной частотой.
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