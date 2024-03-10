Выбрана война. О новых планах Запада на Украине

Natalija Osminina

Все с точностью до наоборот. Если бы Запад хотел войны с Россией (в условиях абсолютного доминирования России в гиперзвуковом вооружении, с возможностью доставки ядерных боеприпасов) он бы, понимая, что, сбросив ВСЁ оружие на Украину и оставшись только с ракетами дальнего действия (а это НИЧТО в сравнении с гиперзвуком) - то есть, практически ГОЛЫМ перед Россией, начал бы тихо, следуя примеру своего фюрера, милитаризироваться., на что потребовалось бы от 3-х до 9 лет (по подсчетам специалистов). Вместо этого он начал истерить, пугая в первую очередь своих европейцев, что они по примеру украинцев все сдохнут "до последнего европейцп" на восточном фронте. А это значит, что намечается распад ЕС и формирование новых зон. И Великобритания в преддверии краха Бреттон-Вудской системы, уже торопит ЕС к распаду и выходу из НАТО, о чем уже заявил вчера польский депутат. Да и Дуда категорически отверг Дран нах Остен, предложенный Макроном. А, ведь, их обоих курирует Лондон.