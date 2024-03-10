Всё началось с анонсированной отставки Виктории Нуланд. Учитывая возраст отставленной, это может быть концом успешно развивавшейся карьеры внучки местечковых эмигрантов и дочери Йельского профессора, пробившейся в высший эшелон американской политики, причём в самой закрытой и корпоративной его части – по ведомству Госдепа.
Выбрана война. О новых планах Запада на Украине
Комментарии
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Natalija Osminina
Все с точностью до наоборот. Если бы Запад хотел войны с Россией (в условиях абсолютного доминирования России в гиперзвуковом вооружении, с возможностью доставки ядерных боеприпасов) он бы, понимая, что, сбросив ВСЁ оружие на Украину и оставшись только с ракетами дальнего действия (а это НИЧТО в сравнении с гиперзвуком) - то есть, практически ГОЛЫМ перед Россией, начал бы тихо, следуя примеру своего фюрера, милитаризироваться., на что потребовалось бы от 3-х до 9 лет (по подсчетам специалистов). Вместо этого он начал истерить, пугая в первую очередь своих европейцев, что они по примеру украинцев все сдохнут "до последнего европейцп" на восточном фронте. А это значит, что намечается распад ЕС и формирование новых зон. И Великобритания в преддверии краха Бреттон-Вудской системы, уже торопит ЕС к распаду и выходу из НАТО, о чем уже заявил вчера польский депутат. Да и Дуда категорически отверг Дран нах Остен, предложенный Макроном. А, ведь, их обоих курирует Лондон.
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21 час.
Natalija Osminina
Что касается отставки Нуланд, то это произошло по причине закрытия проекта Украина. США от него отказались по причине банальной капитуляции. А Зеленского на самом деле курировал Лондон. И Залужный тоже был английской кандидатурой, но для плана Б. И Великобритания сейчас к нему переходит. Скорее всего Зеленского ликвидируют и поставят вместо него Залужного, который будет претворять планы Лондона - организовыввть войну в Украине, не мешая России делить Европу с Великобританией. То есть управлять планетой, не привлекая внимания санитаров. То есть организовывать гражданскую войну на Украине- гетманщину и махновщину. Потому что кто-то же должен полностью закрыть проект Украина: "нет человека-нет проблемы". Сказано же было Борисом Джонсоном: "до последнего украинца!" Если их не хочет уничтожать Россия, значит, это будет делать Залужный.
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21 час.
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